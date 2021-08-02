Зеленский анонсировал появление новой премии – «Национальная легенда Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об учреждении 22 августа новой государственной премии — «Национальная легенда Украины» — за достижения в сфере культуры.
«22 августа будет учреждена новая премия „Национальная легенда“ — это новая государственная награда и новая традиция. Украина будет чтить своих гениев и аплодировать им тогда, когда овации им нужны, когда они еще могут их слышать за то, что они приносили славу под сине-желтым флагом», — заявил Зеленский во время Всеукраинского форума «Украина 30».
Президент рассказал, что премия будет вручаться людям, «которых в Украине знают все и благодаря которым все знают про Украину».
«Лобановский, Ступка, Яремчук, Амосов, Каденюк, Быков и многиедругие, которые из года в год, приносили Украине славу. Они уходили от нас год и года, так и не услышав о своей славе», — добавил он.
Кроме того, как отметил Зеленский, 22 августа в Украине почтят память тех, благодаря кому украинская государственность сохранилась в 2014 году.
«Это участники боевых действий на Донбассе — наши ветераны, добровольцы, медики, волонтеры, все, кто защищал страну, рискуя своими жизнями, и семьи тех, кто защитил, страну отдав свои жизни», — подытожил Зеленский.
Как сообщалось, Зеленский подписал указ об учреждении нового знака отличия президента «Национальная легенда Украины» 14 июля. Согласно документу, этой наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении и защите ее государственности, служении украинскому народу. Награды также будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.
Изображение награды будет утверждено по результатам всеукраинского конкурса, который будет проводиться с 29 июля до 6 августа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016