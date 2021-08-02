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Зеленский анонсировал появление новой премии – «Национальная легенда Украины»

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Зеленский анонсировал появление новой премии – «Национальная легенда Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об учреждении 22 августа новой государственной премии — «Национальная легенда Украины» — за достижения в сфере культуры.

«22 августа будет учреждена новая премия „Национальная легенда“ — это новая государственная награда и новая традиция. Украина будет чтить своих гениев и аплодировать им тогда, когда овации им нужны, когда они еще могут их слышать за то, что они приносили славу под сине-желтым флагом», — заявил Зеленский во время Всеукраинского форума «Украина 30».

Президент рассказал, что премия будет вручаться людям, «которых в Украине знают все и благодаря которым все знают про Украину».

«Лобановский, Ступка, Яремчук, Амосов, Каденюк, Быков и многиедругие, которые из года в год, приносили Украине славу. Они уходили от нас год и года, так и не услышав о своей славе», — добавил он.

Кроме того, как отметил Зеленский, 22 августа в Украине почтят память тех, благодаря кому украинская государственность сохранилась в 2014 году.

«Это участники боевых действий на Донбассе — наши ветераны, добровольцы, медики, волонтеры, все, кто защищал страну, рискуя своими жизнями, и семьи тех, кто защитил, страну отдав свои жизни», — подытожил Зеленский.

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Как сообщалось, Зеленский подписал указ об учреждении нового знака отличия президента «Национальная легенда Украины» 14 июля. Согласно документу, этой наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении и защите ее государственности, служении украинскому народу. Награды также будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Изображение награды будет утверждено по результатам всеукраинского конкурса, который будет проводиться с 29 июля до 6 августа.

Владимир Зеленский, Национальная легенда Украины
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