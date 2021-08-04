Украина получила от Дании 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

В Украину прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca, которые передала Дания. Партию вакцины передали Украине с помощью глобального механизма COVAX.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

«Эта поставка является непосредственной помощью Украине от правительства Дании в рамках реализации цели передать разным странам 3 миллиона доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года», — заявили в организации.

Предоставленные правительством Дании дозы вакцины планируют использовать для вакцинации тех, кто уже получил первую дозу, а также для проведения прививок в пунктах вакцинации.