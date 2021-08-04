Кабмин назначил заместителей трем министрам

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 4 августа, принял ряд решений о кадровых назначениях в министерствах, сообщил находящийся на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко.
В частности, Мери Акопян, занимавшая должность директора Департамента международного сотрудничества МВД Украины, была назначена заместителем министра внутренних дел.
Кроме того, заместителем министра обороны Украины была назначена Маляр Анна Васильевна.
Также Кабмин назначил Василия Шкуракова первым заместителем министра инфраструктуры и Анатолия Комирного заместителем министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
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