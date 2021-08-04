Канада заинтересована в самолетах «Антонова»

В Канаде существует значительный интерес к разработанному в Украине самолету Ан-74.
Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
«Могу подтвердить наличие в Канаде значительного интереса к работе с «Антоновым», в частности к замечательному самолету Ан-74, который по НАТОвской терминологии нежно называется «Чебурашка», — сказал посол.
По его словам, «этот неприхотливый к взлетной полосе транспортный самолет специально разработан для работы в сложных погодных условиях, в частности в северном климате, из-за чего он как раз и интересен Канаде».
Он добавил, что «Украине очень интересно вместе с Канадой развивать авиацию, и я уверен, что две наши авиационные державы смогут это успешно делать».
Как сообщалось, в прошлом месяце стало известно о создании в Квебеке предприятия «Антонов-Канада», которое должно обеспечить выход украинских самолетов на североамериканский рынок.
Ранее Канадская коммерческая корпорация и государственный концерн «Укроборонпром» подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере стратегической безопасности, обороны, аэрокосмической деятельности и производства боеприпасов.
Самолет Ан-74ТК-200 предназначен для перевозки 52 пассажиров, грузов весом до 10 тонн, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок на международных воздушных маршрутах короткой и средней дальности.
Максимальная взлетная масса самолета — 36,5 тонны, максимальная высота полета — 10 100 м, крейсерская скорость — 600-700 км/ч, дальность полета с грузом 10 тонн — 950 км, при нагрузке 1,8 тонны она составляет 4 250 км. Экипаж состоит из двух человек.
Самолет можно использовать в особо суровых условиях эксплуатации, таких как арктические или высокогорные, временные, естественные, ограниченные взлетно-посадочные полосы с минимальной или отсутствующей инфраструктурой поддержки.
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