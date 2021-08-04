В США уже более 93% случаев заражения приходятся на штамм «дельта»

Более 93% случаев заражения новым коронавирусом в США приходятся на вариант «дельта», в основном на его вариант B.1.617.2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в среду на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).
В отчетности ЦКПЗ содержится статистика по числу зараженных в стране за период с 18 июля по 30 июля. Согласно приведенным в ней данным, в ряде штатов, в том числе Канзасе, Миссури, Небраске, на дельта-вариант инфекции приходится до 98% случаев заболевания.
В конце июля глава ЦКПЗ Рошель Валенски сообщила, что в течение месяца число заражений дельта-штаммом коронавируса выросло более чем на 50%. На тот момент на него приходилось около 83% всех случаев заражения.
Ранее ЦКПЗ рекомендовали полностью вакцинированным от коронавируса американцам носить маски в помещениях и в общественных местах «в районах, где имеет место значительное и быстрое распространение» вируса. В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он считает вероятным введение в стране новых ограничений в связи с пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии было выявлено более 35,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 614,3 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016