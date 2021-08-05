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ВАКС отправил судию Чауса под круглосуточный домашний арест

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ВАКС отправил судию Чауса под круглосуточный домашний арест

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, сообщили агентству в среду.

«Суд избрал меру пресечения Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета»,- сказали в ВАКС.

Круглосуточный домашний арест Чауса продлится до 18 августа.

«Также в отношении подозреваемого применен ряд процессуальных обязанностей: прибывать по требованию к детективу, прокурору, в суд; не оставлять место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также воздерживаться от общения с определенными в постановлении лицами», — указано в сообщении суда.

Напомним, что Чауса поймали на взятке в $150 тыс. 9 августа 2016 года. По данным прессы, он обещал вынесение «нужное решения» в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своем огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли — не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Чаус прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт и въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 года Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове, решение было окончательным и обжалованию не подлежало.

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После этого 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно, но он несколько раз выступал с видеообращениями к своей супруге в интернете, в которых заявлял, что его никто не похищал и он находится в безопасности.

30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области.

Николай Чаус
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