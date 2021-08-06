СМИ написали о планах Маска выпустить Tesla без руля и ссоре с инженерами

Электрический кроссовер Tesla Model Y, который в прошлом году поступил в продажу, мог выйти без традиционного руля. Как сообщает Business Insider, который приводит выдержки из новой книги репортера The Wall Street Journal Тима Хиггинса, такое решение было изначально в планах главы американской компании Илона Маска. Топ-менеджер собирался выпустить полностью автономный кроссовер.
Такое решение вызвало разногласия с группой инженеров во главе с Дагом Филдом. Специалист не оценил планов своего начальства и, более того, высказал обеспокоенность тем, что Маск вмешивается в малейшие нюансы при проектировании машин.
В результате электрокар фактически был спроектирован «за спиной» Илона Маска с традиционным рулевым колесом. Эти разногласия стали причиной ухода Дага Филда из Tesla в 2018 году.
«Вероятность того, что руль уберут из автомобилей, составляет 100%. Потребители сами потребуют этого решения», — заявлял Маск в 2019 году.
В этом году Tesla обновила электрокары Model S и Model X. После рестайлинга автомобили оборудовали рулем необычной формы, который больше напоминает штурвал самолета. Включить поворотники можно с помощью нажатия на специальные кнопки.
Официальная премьера Model Y состоялась в марте 2019 года в дизайн-студии американского бренда в Лос-Анджелесе. Кроссовер позаимствовал уже имеющееся шасси от Tesla Model 3. Model Y получила два электромотора и предлагается с комплектами аккумуляторов различной емкости. Разгон до «сотни» у автомобиля занимает 3,5 сек. (топовая версия Performance). Запас хода составляет 480 км (у версии Long Range). Максимальная скорость — 240 км в час.
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