В Германии оказались «лишними» 2,3 млн доз вакцин от коронавируса

Земли в Германии планируют вернуть федеральным властям не менее 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса из-за спада спроса на прививки, сообщает издание Welt со ссылкой на собственное исследование.
По его данным, 14 федеральных земель (из 16 — ред.) планируют вернуть препараты и в понедельник предоставить данные о точном количестве в Минздрав. О такой мере регионы задумались в связи со спадом спроса на вакцинацию со стороны населения. При этом в первую очередь земли хотят отказаться от вакцин производителей AstraZeneca и Johnson&Johnson. Эти дозы будут поставлены в страны, которые испытывают дефицит вакцин, пишет издание.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что ФРГ до конца года предоставит 30 миллионов доз вакцины от коронавируса бедным странам.
По последним данным Минздрава, в Германии полностью привиты более 45 миллионов человек, или 54,4% населения.
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