Президент «Барселоны» подтвердил переход Месси в ПСЖ

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил переход нападающего Лионеля Месси в ПСЖ. Слова функционера цитирует Tuttomercatoweb.

«Месси перейдет в ПСЖ. Я хотел сохранить его в „Барселоне“, но это не случится. Я сделал все, что мог для того, чтобы он остался», — сказал он.

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2004 года. В составе испанского клуба он десять раз выигрывал чемпионат страны, семь раз становился обладателем Кубка и восемь раз — Суперкубка страны. Помимо этого он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий также шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом.

Срок соглашения аргентинца с «Барселоной» истек 1 июля. 5 августа стало известно, что контракт игрока с клубом не будет продлен. «Несмотря на то что между „Барселоной“ и Лео Месси было достигнуто соглашение и было четкое намерение подписать новый контракт сегодня, его не удастся официально оформить из-за экономических и структурных препятствий по правилам испанской Ла Лиги», — сообщили в клубе.

Предполагается, что контракт с французским клубом будет заключен до 2023 года. Официально итоги переговоров не объявлялись, однако Брат владельца ПСЖ Халифа бин Хамад Аль-Тани сообщал, что они завершены, а результат будет объявлен позднее.