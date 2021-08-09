НАБУ будет просить Интерпол объявить Януковича в международный розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) намерено обратиться в Интерпол по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. Его хотят попросить объявить в международный розыск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы НАБУ Артема Сытника.
Он отметил, что НАБУ получило решение суда о заочном аресте Януковича, что позволяет в дальнейшем ходатайствовать о международном розыске.
«Дальше будем пробовать (объявить в розыск Интерпола, — ред.), насколько это будет успешно -большой вопрос», — отметил Сытник.
Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины.
Кроме того, НАБУ просило Высший антикоррупционный суд заочно арестовать бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра.
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