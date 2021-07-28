НАБУ и САП просят суд арестовать Януковича и его сына

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратились в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына.

«Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией „Межигорье“ путем злоупотребления своим служебным положением», — сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия экс-президента и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Александру Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК Украины.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.