НАБУ и САП просят суд арестовать Януковича и его сына

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратились в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына.
«Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией „Межигорье“ путем злоупотребления своим служебным положением», — сообщает пресс-служба НАБУ.
Действия экс-президента и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Александру Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК Украины.
НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.
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