Компьютерные видеокарты дешевеют из-за проблем майнеров

Видеокарты становятся все доступнее, но остаются еще ощутимо дороже рекомендованных производителями цен. К такому выводу пришли аналитики портала 3DCenter.

На европейском рынке подешевели видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 — стоимость этих адаптеров падает с мая. А Radeon RX 6000-й серии за месяц выросли в цене на 3 процента. Это связано с дефицитом данной продукции: производители видеокарт ограничены объемом выпуска 7-нанометровых чипов TSMC.

Видеокарты становятся доступнее на фоне проблем майнеров. Одна из основных криптовалют Ethereum в августе снизила вознаграждение за добычу монеты.