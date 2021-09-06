Майнеры распродают жесткие диски из-за краха новой криптовалюты

Криптовалюта Chia, для добычи которой требуются накопители данных, не оправдала ожидания майнеров. О проблемах монеты и ее добытчиков сообщает VNExpress.

Токен, появившийся весной 2021 года, вызвал на старте ажиотаж и подавал хорошие надежды для майнеров — пиковая стоимость монеты составляла 1685 долларов. Однако котировки быстро начали снижаться и к сентябрю за Chia давали 220 долларов.

По задумке создателей токенов, майнить Chia нужно с помощью накопителей, причем медленные, но с большим ресурсом жесткие диски оказались для этого лучше приспособлены. Криптодобытчики, создавшие дефицит накопителей несколько месяцев назад, теперь распродают оборудование в несколько раз дешевле, чем его покупали. Спад особенно затронул майнеров Юго-Восточной Азии, где монета была популярна.

Эксперты не советуют приобретать компьютерное «железо», побывавшее в майнерских фермах — большая скидка не компенсирует непредсказуемый остаточной ресурс накопителя.