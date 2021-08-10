В Раду проходят уже пять партий

Пять политических партий преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.
Политическая партия «Слуга народа» получила бы 27% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать, партия «Европейская солидарность» — 17%, за партию «Оппозиционная платформа ˗ по жизни» проголосовали бы 16% определившихся, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» ˗ 11%, за партию «Сила и честь» — 6%.
Остальные политсилы избирательный порог, исходя из результатов исследования, не преодолели бы. В частности, за Всеукраинское объединение «Свобода», партию «Украинская стратегия Гройсмана» и Радикальную партию Олега Ляшко отдали бы голоса по 3% респондентов, определившихся со своим выбором, за «Партию Шария» — 2%, за партию «Гражданская позиция» ˗ 1,5%, за партии «УДАР Виталия Кличко», «Голос», «За майбутне» и «Оппозиционный блок» ˗ по 1%.
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