Правительство пока не планирует менять цену на электроэнергию для населения

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с 1 апреля. По его словам, сейчас вопрос обсуждается в Министерстве энергетики.
Об этом он сказал в четверг в ходе пресс-конференции.
«Цена на электроэнергию для населения с первого апреля. Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего цена останется 1,68 грн/кВт», — отметил глава Кабмина.
«Позиция Кабинета министров полностью совпадает с философий президента Украины. За электроэнергию, если есть какие-то дисбалансы, должны платить богатые. Те, кто имеет деньги, кто потребляет больше. То есть те, кто способен, должен заплатить больше, чтобы сбалансировать возможные дисбалансы в рынке», — сказал Шмыгаль.
В то же время, по словам премьер-министра, «те, кто платит за электроэнергию и другие ресурсы и не может по тем или иным причинам — высокий тариф или рыночный тариф, те должны получить поддержку от государства».
Напомним, что постановление КМУ об отмене льготного тарифа на первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт вступило в силу с 1 января. Сообщалось, что новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.
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