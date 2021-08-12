Спецслужбы США спрогнозировали сроки падения Кабула

По оценкам военной разведки США организация «Талибан» может захватить столицу Афганистана Кабул в течение 90 дней. Об этом сообщают со ссылкой на источники СNN, Reuters и The Washington Post.

Американская разведка ухудшила свой прогноз на фоне растущих успехов «Талибана» в Афганистане.

В то же время точные сроки падения Кабула предсказать нельзя. По словам другого анонимного источника The Washington Post, согласно некоторым прогнозам, боевики могут захватить Кабул уже через месяц. Источник CNN передал, что американские военные также допускают изоляцию города талибами в ближайшие 30–60 дней.

С пятницы, 6 августа, талибы захватили столицы девяти провинций, включая Кундуз. По словам источника CNN, захват ими районов провинции Баглан, которая находится к северу от Кабула, привлек внимание США, поскольку это место считается важным для обороны столицы.

Пока США официально не сообщали, что эвакуируют свое посольство в Кабуле на фоне угрозы захвата города. Два источника CNN сообщили, что Госдепартамент обсуждает дальнейшее сокращение штата посольства.

Представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN, заявил, что США «сосредоточены на поддержке афганских сил в полевых условиях и, где и когда это возможно, с воздуха».

Накануне Reuters и AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС отмечали, что талибы взяли под контроль до 65% территории Афганистана. В конце июля «Талибан» заявил о контроле над 90% границ страны.

Талибы начали масштабное наступление в Афганистане, после того как США и их союзники стали выводить из республики войска. К началу июля страну покинули более 90% американского военного контингента. Полностью вывести войска в США планируют к концу августа. Как писала газета The New York Times, президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен менять планы, несмотря на укрепление позиций талибов.