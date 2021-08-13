С начала года на борьбу с COVID уже потратили 29 миллиардов

За январь-июль 2021 года на борьбу с COVID-19 в Украине потратили 29 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Мининстерства финансов.

«По оперативным данным, за 7 месяцев 2021 года осуществлены расходы на борьбу с COVID-19 в размере 29 млрд гривен», — говорится в сообщении.

В частности, средства потрачены на следующие цели: на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 (11,7 млрд грн); на закупку вакцин от COVID-19 (9,2 млрд грн); на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19, кроме вакцин (2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов).

На выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 были направлены 15,5 млн грн, на обеспечение больниц кислородом — 0,6 млрд грн, на мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина — 2,9 млрд грн, на выплату материального обеспечения в связи со временной потерей трудоспособности (больничных) — 0,8 млрд грн, на выплату пособия по безработице — 1,1 млрд грн, на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях — 18,3 млн грн, на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения — 0,75 млрд грн.

В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрены более 36 млрд грн.