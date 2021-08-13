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Профицит внешней торговли Украины в I полугодии сократился почти на 50%

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Профицит внешней торговли Украины в I полугодии сократился почти на 50%

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2021 года сократилось на 46,3% по сравнению с первым полугодием прошлого года — до $0,41 млрд, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

По ее данным, за первые шесть месяцев этого года экспорт товаров и услуг увеличился на 25,5% — до $34,87 млрд, тогда как импорт — на 27,6%, до $34,46 млрд.

В частности, в стране ЕС экспорт вырос на 39% — до $13,39 млрд, тогда как импорт — на 26,5%, до $14,32 млрд, что позволило сократить дефицит в торговле с ЕС на 44,8% — до $0,94 млрд.

В торговле Украиной товарами по итогам первого полугодия вновь зафиксировано отрицательное сальдо — $1,33 млрд, однако оно сократилось по сравнению с первым полугодием прошлого года на 12,7% благодаря опережающему росту экспорта — на 30,7%, до $34,46 млрд, до $29,92 млрд, тогда как импорт увеличился на 28% — до $31,25 млрд.

В целом профицит внешней торговли был обеспечен за счет профицита в торговле услугами, хотя он и сократился на 17,7% — до $2,43 млрд. Это связано с тем, что экспорт вырос всего на 1,5% — до $5,64 млрд, тогда как импорт, вероятно под влиянием сокращения карантинных ограничений и открытием туризма, — на 23,4%, до $3,21 млрд.

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Как сообщалось, в 2020 году дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины составил $0,26 млрд, что в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году, и связано с падением дефицита в торговле товарами в 2,2 раза — до $4,88 млрд,

В то же время дефицит внешней торговли в первом квартале 2021 года возрос в 4,3 раза — до $1,05 млрд с $0,25 млрд за первый квартал 2020 года. За первые три месяца этого года экспорт товаров и услуг увеличился на 7,6% — до $15,785 млрд, тогда как импорт — на 12,9%, до $16,834 млрд.

торговля, торговый баланс
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