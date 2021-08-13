ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума по земле, игорному бизнесу и марихуане

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума по народной инициативе из-за непредоставления необходимых документов.
«14 мая ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе. Инициативные группы имели 90 дней (до 12 августа 18:00), чтобы собрать 3 млн. Подписей украинский в поддержку инициативы проведения референдума и передать подписные листы и протокол об итогах сбора подписей Комиссии. ЦВК не получила эти документы и прекратила инициативы», — сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Также прекращаются полномочия официальных наблюдателей на референдум.
Как сообщалось, 14 мая 2021 года ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующих собраниях граждан в пгт Петриковка Днепровского района, пгт Васильковка Синельниковского района, пгт Кринички Каменского района, городе Никополь Никопольского района и селе Шестерня Криворожского района.
Зарегистрированные инициативные группы планировали организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:
«Поддерживаете ли вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30%?»
«Поддерживаете ли вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?»;
«Поддерживаете ли вы продажу объектов стратегической собственности Украины?»;
«Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса в Украине?»;
«Поддерживаете ли вы легализацию наркотика марихуана в Украине?».
При этом в СМИ отмечалось, что речь шла о подставных группах, организованных Офисом президента, для того, чтобы сорвать проведение референдума с аналогичными вопросами партией «Батькивщина».
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