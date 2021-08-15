Все регионы Украины продолжают оставаться в «зеленой» зоне

В Министерстве здравоохранения сообщают, что по состоянию на 14 августа в Украине все регионы и столица находятся на зеленом уровне эпидемической опасности.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
В частности, самый высокий уровень заболеваемости по стране по состоянию на 14 августа зафиксирован в Киеве — 72 при показателе <75 на 100 тыс. нас., самый низкий — в Кировоградской области — 7.
Самый высокий показатель охвата тестированием по состоянию на субботу зафиксирован в Киеве — 2100 при показателе ≥300 на 100 тыс. нас., самый низкий — в Черкасской области — 311.
По уровню госпитализаций, по состоянию на субботу самый высокий зафиксирован в Одесской области — 15,7 при показателе ≤60 на 100 тыс. нас., самый низкий — в Ровенской области — 4,1. В столице уровень госпитализаций по состоянию на 14 августа составил 10,8.
По динамике уровня госпитализаций, то по состоянию на 12 августа этот показатель был превышен в Ивано-Франковской области — 70,2% при показателе ≤50%, и в Тернопольской — 72,2%. Как уточняется, по состоянию на 13 августа этот показатель был превышен в Полтавской (51,9%) и в Тернопольской (76,9%) областях.
Согласно информации министерства, показатель уровня госпитализаций по состоянию на 14 августа был превышен в Полтавской (58,8%) и Ровенской (56,7%) областях.
Что касается загруженности коек с кислородом, то в Минздраве информируют, что по состоянию на 14 августа самый высокий показатель был зафиксирован в Черновицкой области — 23,0% при показателе ≤65%, самый маленький — в Кировоградской области (3,1%).
В Киеве этот показатель зафиксирован на уровне 9,4%.
Как сообщалось, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 695 случаев заболевания COVID-19. В течение 14 августа против COVID-19 было вакцинировано 76 148 человек.
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