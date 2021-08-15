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Треть французов выступает против санитарных пропусков и поддерживает протесты

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Треть французов выступает против санитарных пропусков и поддерживает протесты
Фото: AP Photo / Adrienne Surprenant

Поддержка противников санитарных пропусков во Франции остается стабильной — 34% участников опроса Французского института изучения общественного мнения (Ifop) продолжают выступать против ограничительных мер властей в связи с коронавирусом. Результаты очередного опроса опубликовала в воскресенье газета Le Journal du Dimanche.

«В настоящий момент 34% выражают поддержку или симпатизируют этому движению — стабильное количество по сравнению с нашими двумя прошлыми опросами 27-28 июля (33%) и 21-22 июля (35%)», — отмечают в Ifop.

Больше всего противников принудительной вакцинации и санитарных пропусков находится в рядах сторонников левого движения «Неподчинившаяся Франция» и правой партии «Национальное объединение» — 61% и 49% соответственно. В то же время 50% участников опроса выступают против еженедельных манифестаций.

Опрос был проведен через интернет 11-12 августа на основе репрезентативной выборки, в которую вошли 1 002 человека в возрастной группе от 18 лет.

Первый субботний марш противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации, проходивший 17 июля, собрал 114 тыс. участников по всей Франции, и за несколько недель их число стало стабильно превышать 200 тыс. человек. 14 августа, по данным МВД, на улицы вышли более 214 тыс. человек.

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Основной причиной недовольства активистов является расширение зоны действия санитарного пропуска (двухмерный штрихкод, который можно получить при вакцинации одобренными в Евросоюзе препаратами, в случае перенесенного ковида или отрицательного теста на коронавирус, сделанного в последние 72 часа). С 9 августа французы должны обладать таким санпропуском для посещения большинства общественных мест: кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и авиапутешествий на дальние расстояния.

Франция, коронавирус
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