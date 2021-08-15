Найден ребенок, потерявшийся на Говерле

Потерявшегося на Говерле ребенка нашла группа волонтеров в воскресенье вечером, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
«Долгожданная и радостная новость этого дня. Алеша нашелся», — говорится в сообщении.
В пресс-службе МВД подчеркнули, что потерявшийся накануне в субботу на Говерле ребенок найден в 19:27 вечера воскресенья. Его нашла группа волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул.
В свою очередь, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что ребенка нашли живым.
«По предварительной информации, это именно Алеша Стефанцев. Но сейчас еще проверяют», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нашли ребенка на горе Большая Космецтка на расстоянии более 2 км на границе с Закарпатьем. Сейчас мальчика спускают.
Ранее сообщалось, что 14 августа около 19.05 во время подъема по зеленому маршруту на г. Говерла вблизи пгт Ворохта группы туристов в составе 6 человек из г.Коломыя, отстал от группы и заблудился мальчик (2015 г.р.). Немедленно были организованы поисковые работы с последующим наращиванием сил и средств.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016