Найден ребенок, потерявшийся на Говерле

Потерявшегося на Говерле ребенка нашла группа волонтеров в воскресенье вечером, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Долгожданная и радостная новость этого дня. Алеша нашелся», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД подчеркнули, что потерявшийся накануне в субботу на Говерле ребенок найден в 19:27 вечера воскресенья. Его нашла группа волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул.

В свою очередь, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что ребенка нашли живым.

«По предварительной информации, это именно Алеша Стефанцев. Но сейчас еще проверяют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нашли ребенка на горе Большая Космецтка на расстоянии более 2 км на границе с Закарпатьем. Сейчас мальчика спускают.

Ранее сообщалось, что 14 августа около 19.05 во время подъема по зеленому маршруту на г. Говерла вблизи пгт Ворохта группы туристов в составе 6 человек из г.Коломыя, отстал от группы и заблудился мальчик (2015 г.р.). Немедленно были организованы поисковые работы с последующим наращиванием сил и средств.