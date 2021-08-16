Саакашвили винит не США, а самих афганцев в победе талибов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает исход конфликта в Афганистане уроком для всех народов. По его мнению, падение правительства страны объясняется отсутствием духа сопротивления у афганцев. Американцы могут помочь, «только если ты показываешь волю к борьбе», написал политик.

«Еще десять лет тому назад я говорил, что как только американцы уйдут из Афганистана, падение афганского правительства и полная победа талибов займет максимум несколько месяцев»,— заявил Саакашвили у себя в Telegram-канале.

Он добавил, что, несколько раз побывав в Афганистане, понял, что «местное население не обладает волей к сражению и держится только на американских штыках». Экс-президент спрогнозировал скорое нападение движения «Талибан» на Среднюю Азию, а также период большого наступления ислама с юга на Россию.

Накануне «Талибан» заявил, что взял Афганистан под свой контроль. Талибы захватили Кабул. Президент Афганистана подал в отставку и бежал из страны. «Талибан» поднял свой флаг над президентским дворцом.