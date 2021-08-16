Блинкен не видит сходства ситуации в Афганистане с Вьетнамом

Ситуация в Афганистане не имеет ничего общего с тем, что происходило во Вьетнаме, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
В эфире программы CNN «State of the Union» ее ведущий Джейк Таппер спросил Блинкена, не переживает ли президентская администрация второй «момент Сайгона». Тогда, через два года после вывода американских войск из Вьетнама пал город Сайгон. Из-за этого администрация США была вынуждена в срочном порядке эвакуировать остатки воинского контингента из страны.
«Нет, это не так. Помните, это не Сайгон. Мы отправились в Афганистан 20 лет назад с одной миссией, и эта миссия заключалась в том, чтобы разобраться с людьми, которые напали на нас 11 сентября, и мы в ней преуспели», — сказал госсекретарь США.
По словам Блинкена, Вашингтон не только привлек к ответственности тех, кто проявил агрессию в отношении Соединенных Штатов, но и убедился, что те же группы не предпримут вторую попытку нападения с афганских территорий.
«Оставаться в Афганистане еще на один, пять, десять лет... просто не в национальных интересах», — заключил он.
Накануне стало известно, что силы движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул.
Отвечая на вопрос о превращение Афганистана в «рассадник терроризма» после прихода талибов к власти, Блинкен заявил, что у США теперь больше возможностей для борьбы с терроризмом, чем было до 11 сентября.
«В Йемене, в некоторых частях Африки, в некоторых частях Сирии мы смогли справиться с любой потенциальной террористической угрозой для нашей страны, и мы делаем это каждый божий день», — заявил госсекретарь США. Он добавил, что «Талибан» хорошо знает, какие последствия были после 11 сентября, и вряд ли хочет, чтобы ситуация повторилась.
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