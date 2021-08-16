Цена на газ в Европе в очередной раз обновила рекорд

Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив $580 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после решения «Газпрома» забронировать только 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.

В 14:10 по Киеву сентябрьский фьючерс на газ по индексу TTF на бирже ICE достигал €47,7 за 1 тыс. кВт•ч.

На хабе TTF стоимость сентябрьского фьючерса на момент открытия торгов составляла почти $550 за 1 тыс. куб. м. После объявления итогов аукциона она поднялась на 2,5% до $586,3.