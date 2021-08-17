Fitch изменило прогноз по 7 городам Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Киева, Днепра, Харькова, Львова, Мариуполя, Николаева и Одессы в иностранной и национальной валюте со «стабильного» до «позитивного» после суверенного рейтингового действия.

Как отмечает агентство, пересмотр прогноза по РДЭ указанных городов следует за пересмотром на «позитивный» прогноза по суверенным рейтингам Украины.

В то же время рейтинговое действие не затронуло оценку кредитоспособности городов на самостоятельной основе. Так, кредитоспособность всех семи городов соответствует уровню «b+», сообщает Fitch.

Как сообщалось, 6 августа Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со «стабильного» до «позитивного», подтвердив сам рейтинг на уровне «B».