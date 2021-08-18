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Пользователи Twitter смогут сами отмечать твиты с дезинформацией

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Пользователи Twitter смогут сами отмечать твиты с дезинформацией

Twitter начал тестировать функцию, которая позволяет пользователям самим помечать твиты как вводящие в заблуждение, сообщается в аккаунте компании в соцсети.

Пока опция доступна в США, Южной Корее и Австралии. Чтобы ею воспользоваться, нужно кликнуть на кнопку «пожаловаться на твит» и далее выбрать «это вводит в заблуждение».

«Мы оцениваем, насколько этот подход эффективен, поэтому начинаем с малого. Мы не можем предпринимать действия и отвечать на каждый отчет во время эксперимента, но ваш вклад поможет нам определить тенденции, чтобы мы могли повысить скорость и масштаб нашей работы по выявлению дезинформации», — говорится в сообщении Twitter.

С началом пандемии коронавируса Twitter активизировал работу по борьбе с фейками. Так, в конце 2020 года соцсеть заявила, что будет удалять недостоверную информацию о вакцинах от COVID-19. В компании тогда назвали распространение таких недостоверных данных «серьезной и растущей проблемой». Под бан попадают сообщения, в которых утверждается, что вакцина наносит вред людям или используется для контроля над ними, а также посты, содержащие опровергнутые сведения о побочных эффектах препаратов.

В марте в Twitter сообщили, что удалили уже более 8,4 тыс. сообщений, связанных с COVID-19, а также приняли меры против 11,5 млн аккаунтов. За многократные нарушения правил в компании пообещали бессрочно блокировать аккаунты.

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Похожие меры предпринял и Facebook. Еще в начале пандемии соцсеть объявила, что будет удалять дезинформацию о коронавирусе, в том числе теории заговоров, которые могут навредить людям.

Twitter, дезинформация
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