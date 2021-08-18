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80 процентов россиян хотят бросить работу и стать блогерами

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80 процентов россиян хотят бросить работу и стать блогерами

Большинство россиян (80%) готовы бросить работу, чтобы начать работать блогерами. Это следует из результатов исследования местной платформы по работе с блогерами Perfluence и аналитического агентства Research Me.

«Среди россиян, которые никогда не вели блоги профессионально — 80% высказали желание бросить основную работу, чтобы стать блогером. Больше половины из них — россияне от 16 до 24 лет, две трети из которых — женщины (73%). Интересно, что среди опрошенных россиян положительно высказались в пользу профессии блогера — респонденты старше 45 лет — перспективу перед другими профессиями в этом увидели более 30%. Мужчин из них — больше половины (55%)», — говорится в исследовании.

Кроме того, более 80% опрошенных, которые никогда не вели блоги, готовы пройти дополнительное обучение, чтобы профессионально зарабатывать на этом. 50% респондентов считают, что им не хватает знаний о трендах на рынке соцсетей для ведения блога, 44% сообщили, что не умеют создавать контент, 40% отметили у себя отсутствие навыков копирайтинга, 35% россиян сообщили о недостатке дисциплины для ведения собственного блога.

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Согласно данным опроса, 39% опрошенных хотели бы зарабатывать на ведении блога не менее 100 тыс. рублей в месяц (примерно 36 тыс. гривен), 26% — 200 тыс. Рублей (73 тыс. гривен), 25% — от 500 тыс. до 1 млн рублей (181 тыс. — 363 тыс. гривен). 10% считают, что на блоге достаточно зарабатывать 50 тыс. рублей (18 тыс. гривен). Среди опрошенных россиян, которые профессионально занимаются блогерством 35% входят в возрастную группу от 25 до 34 лет, 25% — от 35 до 44 лет — 25%, 16% — молодежь до 24 лет.

Среди тех, кто уже профессионально ведут блоги 70% совмещают это занятие с основной работой, в то время как для 30% это источник заработка.

Россия, блогер
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