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Рада может собраться 23 августа для принятия обращение к международным организациям

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Рада может собраться 23 августа для принятия обращение к международным организациям

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен созвать внеочередное заседание парламента на 23 августа, чтобы принять обращение к международным организациям, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении сотрудничества в рамках «Крымской платформы» для противодействия агрессии РФ, сообщил народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Разумков хочет созвать на 23 августа внеочередное заседание Верховной Рады из-за „Крымской платформы“. Депутатам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередное заседание Рады», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, на этом внеочередном заседании депутатам предлагают рассмотреть проект постановления № 5775 «Об Обращении Верховной Рады к ООН, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европарламенту, правительству и парламентам иностранных государств относительно усиления международного сотрудничества в рамках „Крымской платформы“ для противодействия агрессии Российской Федерации».

Среди авторов документа — председатель Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, вице-спикер Елена Кондратюк, а также депутаты из разных фракций и групп парламента.

Инициаторы проекта постановления предлагают обратиться к международным организациям с призывом принять резолюцию о поддержке «Крымской платформы» как инструмента консолидации международных усилий, направленных на деоккупации АРК и восстановления территориальной целостности Украины, а также призывают международное сообщество воздержаться от поддержки действий и инициатив РФ, прямо или косвенно направленных на противодействие деятельности и развития «Крымской платформ».

Вместе с тем в Раде акцентируют на важности сохранения международной политики непризнания попытки аннексии Российской Федерацией Крыма, предотвращения нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права.

Авторы документа также предлагают призвать иностранных партнеров к усилению политико-дипломатического и экономического давления на Россию в ответ на нарушения ею норм международного права.

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Кроме того, в Раде подчеркивают важность сохранения международной политики непризнания попытки аннексии Крыма, предотвращения нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины, обеспечения безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Также проектом постановления предлагается осудить принудительную паспортизацию Российской Федерацией граждан Украины на временно оккупированных территориях, и призвать иностранных партнеров не признавать эти документы, усилив давление на Россию с требованием прекратить незаконную паспортизацию.

Верховная Рада, День независимости
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