YouTube тестирует мгновенный перевод комментариев

Видеосервис YouTube экспериментирует с мгновенным переводом комментариев на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Эта функция доступна только для подписчиков Premium до 9 сентября 2021 года, после чего сервис примет решение о ее будущем.
Для участия в эксперименте необходимо зарегистрироваться. После этого приложение будет распознавать незнакомые пользователю языки и предлагать перевести комментарии на них. Потом можно будет снова открыть оригинальный текст.
Социальная сеть Facebook научилась переводить посты и комментарии в 2011 году, Twitter — в 2015-м. Обе использовали переводчик на базе Bing от Microsoft. В 2016 году Facebook перешел на собственную систему перевода языков. Twitter в 2019 году перешел на Google Translator.
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