Войти
Трамп назвал уход из Афганистана позором для США
резонанс
Трамп назвал уход из Афганистана позором для США
Байден попытался объяснить позорное бегство из Афганистана
позиция
Байден попытался объяснить позорное бегство из Афганистана

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

инициатива
RSS

Одесская ОГА инициирует перенос начала учебного года на 20 дней, чтобы больше заработать на отдыхающих

232
Одесская ОГА инициирует перенос начала учебного года на 20 дней, чтобы больше заработать на отдыхающих

Одесская областная государственная администрация во главе с руководителем Сергеем Гриневецким выступила с инициативой переноса начала учебного года в учреждениях общего среднего образования и высших учебных заведениях с 1 на 20 сентября.

Как сообщается на сайте обладминистрации, эту инициативу поддержали отдельные парламентарии от Одесской области, а также руководство Николаевской и Херсонской областных госадминистраций.

На рабочем заседании областного научно-экспертного совета при обламинистрации выступили директор департамента экономической политики и стратегического планирования обладминистрации Дмитрий Радулов и ученый секретарь Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Нина Хумарова, которые отметили важность возможного экономического эффекта от продления туристического сезона для социально-экономического развития Одесской области.

«Исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако несколько последних лет наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а о сентябре туристы отзываются как о „бархатном сезоне“, то есть лучшем времени для приезда в приморские регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей... В этом году открытие курортного сезона не сопровождается туристическим бумом, при этом продление официального туристического сезона и использования для развития туристического потенциала южных регионов „бархатного сезона“ сентября увеличит поступления в бюджеты и предоставит рабочие места тысячам жителей», — сказал Радулов.

Читайте также: СМИ сообщили о расстреле талибами протестующих в одном из регионов Афганистана

По предварительным расчетам указанного Института проблем рынка, в сентябре приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн в местные бюджеты в сфере индустрии гостеприимства и экономики впечатлений, из которых 50% приходится на Одесскую область.

В обладминистрации отмечают, что практика переменного расписания начале учебного года в зависимости от региона и климатических условий является распространенной за рубежом, в частности, в Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии, США.

школы, Одесская ОГА, учебный год
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 18 августа 2021
Вторник, 17 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

О чем пишут европейские СМИ накануне визита Меркель

Избавиться от обвинений в авторитаризме, незаконном запрете СМИ и репрессий против оппозиции будет весьма непросто. Самое главное, что шаг за шагом, но такой имидж угрожает привести к дипломатической изоляции Зеленского как политика в ЕС, а это путь, который в своё время из-за дела Тимошенко прошёл Виктор Янукович.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016