СМИ сообщили о расстреле талибами протестующих в одном из регионов Афганистана

Al Jazeera указывает, что инцидент произошел во время демонстрации в городе Джелалабад — центре провинции Нангархар. Источники телеканала в службах безопасности сообщили, что два человека погибли и десять получили ранения. По данным источника «РИА Новостей» в местном департаменте здравоохранения, в результате стрельбы двое погибли и еще 12 человек пострадали.
Отмечается, что местные жители были недовольны срывом национальных флагов со зданий города и заменой их белыми знаменами «Талибана».
Медиаресурс TKG сообщает, что демонстрации в Джелалабаде проходят в преддверии Дня независимости Афганистана, который отмечается 19 августа. По этому случаю протестующие водрузили национальные флаги в нескольких районах города. В этом году страна отмечает 102-летие получения независимости.
15 августа «Талибан» объявил о получении полного контроля над Афганистаном и об окончании войны. Президент Ашраф Гани покинул страну в тот же день.
С получением контроля над территорией Афганистана талибы заявили, что намерены восстановить Исламский эмират, который существовал в стране с 1996 по 2001 год. В этот период национальным флагом страны было знамя группировки.
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