Войти
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату
позиция
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату
Зеленский заявил о намерении сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году
официально
Зеленский заявил о намерении сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Минздраве уверяют, что в стране медицинского кислорода больше, чем нужно

322
В Минздраве уверяют, что в стране медицинского кислорода больше, чем нужно

В Украине для медицинских нужд производится кислорода больше, чем потребляется. Проблемы могут возникать при пиковых нагрузках с логистикой.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

«Производимого в Украине кислорода больше, чем потребляемого ... В сутки производится более 400 тонн жидкого кислорода, это тот кислород, который идет на нужды системы здравоохранения. Потребление также до 400 тонн», — сказал Комарида.

Он добавил, что останавливавшиеся на регламентные работы заводы уже возобновили поставки кислорода в систему здравоохранения.

Комарида объяснил, что как такового дефицита кислорода в Украине нет, были проблемы с логистикой.

«При пиковых нагрузках на любую систему есть определенные перебои с логистикой. Если мы возьмем кислород, это не просто перелить из одной емкости в другую. Когда он производится, нужно определенное время на то, чтобы загрузить 20-тонную машину. Если производится 500 кг кислорода в час заводом, то для того, чтобы загрузить 20-тонную машину, нужно примерно 40 ч. И когда мы видим, что в больницу ночью госпитализируют много пациентов, то утром этой больнице необходимо гораздо больше кислорода. Мы экстренно пытаемся обеспечить ее кислородом и возникают определенные логистические сбои», — сказал Комарида.

Что касается поставок кислорода из Польши, первый заместитель министра отметил, что основные производители кислорода исторически находятся на востоке Украины, поэтому при поставке кислорода в больницы западных областей удобнее это делать именно из Польши.

«Из Польши гораздо ближе привезти кислород в западную Украину, чем везти его через всю Украину с востока. Поэтому логистически могут быть разные нюансы. По моей информации, из Польши поступает примерно 100 тонн кислорода в неделю. Длительные ли эти контракты, я не могу сказать , но это не суперострая потребность для Украины — закупать в Польше. Особенно после того, как заводы запустились. Все будет зависеть от количества новых случаев, количества потребления и собственно от логистики кислорода», — сказал Комарида.

Если потребность в кислороде возрастет, то, по словам Комариды, внутри страны будут развернуты дополнительные мощности.

Читайте также: Минобороны Украины опровергло информацию о российских войсках вблизи границы

Также он напомнил, что правительство выделило 395 млн грн как субвенцию на автономные кислородные станции для больниц.

По его словам, критериев для больниц, где будут устанавливаться кислородные станции, несколько: к какой волне принадлежит больница, сколько кислородных точек в ней развернуто и сколько еще может быть развернуто, как логистически туда доставляется кислород.

Минздрав, кислород
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Коррупция – это лишь внешний симптом болезни

Коррупция это враг #1 для экономики Украины. Вот недавно КМИС опубликовал результаты опроса и так считают больше 40% опрошенных. Хотя лично я считаю, что коррупция - это лишь внешний симптом болезни. А вот настоящей болезнью является текущая сырьевая специализация нашей экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016