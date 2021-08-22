Лидеры стран G7 24 августа соберутся на срочное заседание из-за ситуации в Афганистане

Во вторник, 24 августа, состоится экстренные переговоры лидеров стран «Большой семерки». Они обсудят ситуацию в Афганистане.

Об этом сообщает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

«Во вторник я соберу лидеров стран „Большой семерки“ для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет», — написал он.