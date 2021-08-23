ЕЭК выработает ответные меры на внешнее давление со стороны третьих стран, - премьер Беларуси

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) выработает ответные меры на внешнее давление со стороны третьих стран, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» .
По словам премьера, на заседания Евразийского межправительственного совета, которое прошло 19-20 августа в Киргизии, обсуждался вопрос противодействия санкционному давлению.
«Евразийская комиссия внимательно отслеживает ситуацию. К следующему саммиту глав государств, я надеюсь, подготовит информацию и предложения о том, какой будет коллективный ответ», — сказал Головченко.
Он отметил, что рано говорить, какие это будут меры. «Возможно, это будут меры компенсационного характера, меры поддержки именно того члена союза (ЕАЭС — ИФ), который подвергается этому давлению. Это не только Беларусь, это и Российская Федерация, если говорить на данный момент. Но с учетом того, как непредсказуемо развивается ситуация, эта проблема может стать актуальной абсолютно для любого государства, по любому поводу», — считает Головченко.
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