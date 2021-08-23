Из Афганистана вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными. На борту самолета находится 100 человек.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на саммите Крымской платформы.

Министр рассказал о еще одной эвакуации людей из Афганистана.

«Еще один самолет вылетел из Кабула, на его борту более 100 граждан», — сообщил он.

Ранее Украина предложила свою помощь в переселении афганцев из группы риска. Она сделала такое предложение совместно с группой других стран.

Напомним, 21 августа из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел украинских военно-транспортный самолет Ил-76МД, который эвакуировал граждан.

Ранее страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию людей из аэропорта Кабула.