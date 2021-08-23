В Мексиканском заливе вспыхнула нефтяная платформа

На нефтяной платформе KU-Alfa компании Pemex в Мексиканском заливе произошел взрыв, а после него возник пожар. В результате инцидента один работник погиб, еще ряд получили ожоги и ранения.

Об этом сообщаетсяна сайте компании Pemex.

Указано, что пожар удалось локализовать, а пострадавшим уже оказывается помощь.

Компания опубликовала отчет о состоянии работников, находившихся на момент инцидента на платформе. Сейчас известно о:

В компании добавляют, что в настоящее время проводится поиск пропавших без вести сотрудников, а также проводится оценка нанесенного ущерба.