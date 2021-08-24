В Кабуле вооруженные люди захватили украинский самолет для эвакуации, - МИД

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула. В частности он сообщил, что украинский самолет «захватили другие люди».

Об этом сообщает «Громадське радио».

По его словам, неизвестные были вооружены, в том числе огнестрельным оружием.

«Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта», — рассказал Енин.

Он отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста».

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины планирует эвакуировать украинцев, которые находятся в Афганистане, поближе к входу в аэропорт и обеспечить их попадания на территорию военного сектора аэропорта. Однако эвакуация граждан Украины из аэропорта Кабула проходит очень сложно.