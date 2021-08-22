Австралия в субботу эвакуировала из Кабула более 300 своих граждан

Австралия в субботу выполнила из Кабула четыре авиарейса и вывезла в рамках операции США и Запада по эвакуации более 300 человек, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в воскресенье.

Среди эвакуированных — граждане Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, а также афганцы, имеющие австралийские въездные визы, отметил глава правительства.

«Мы продолжим выполнять эти рейсы, работая вместе с нашими партнерами и союзниками», — сказал Моррисон интервью Австралийской телерадиовещательной корпорации (ABC).

Он добавил: «Мы поднимаем настроение не только австралийцам и афганцам, имеющим визы в Австралию, но и гражданам Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Новой Зеландии».

Глава МИД Австралии Марис Пейн на пресс-конференции сообщила, что усилиям по эвакуации мешают насильственные действия талибов.

«Как вы видели, тысячи людей толпятся у входов в аэропорт», — сказала она. — И, к сожалению, были также травмы«.

Как сообщалось, посольство Соединенных Штатов в Кабуле предупредило, что американским гражданам в Афганистане следует воздерживаться от попыток самостоятельно добраться до столичного аэропорта из соображений «потенциальных угроз их безопасности».

В распространенном дипмиссией уведомлении говорится, что им необходимо дождаться «индивидуальных инструкций от представителей американского правительства».