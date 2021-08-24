Рада сегодня проведет два внеочередных заседания

Верховная рада сегодня, 24 августа 2021 года, проведет два внеочередных заседания. Одно из них — торжественное — будет посвящено 30-летию независимости Украины.

Об этом сообщается на сайт парламента.

Сообщается, что торжественное заседание Рады начнется в 13:00. Оно будет посвящено 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины, никаких голосований не будет.

А на 14:20 запланировано начало внеочередной сессии, в повестке дня которой только один вопрос — нардепы рассмотрят законопроект о большом Государственном Гербе Украины.

Главным элементом большого Герба будет знак Княжеского государства Владимира Великого (малый Герб) золотого цвета на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой. Над щитом — изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и шатер в виде растительного орнамента.

Щит держат: с левой стороны — лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой — воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом — лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой — два колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины со стилизованным листьями.