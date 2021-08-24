Теннисистка Свитолина победила на старте соревнований в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась во второй раунд турнира WTA-250 «Chicago Women’s Open» в Чикаго (США), сообщается на сайте турнира.

В стартовом матче украинка, посеянная на турнире под первым номером, встречалась с француженкой Кларой Бурель, которая получила право выступить в основе на правах «лаки лузера».

На старте украинка выиграла 5:2, но затем отдала сопернице пять геймов подряд. Далее Свитолина выиграла 8 из 9 геймов.

Во втором раунде Свитолина сыграет против еще одной француженки — Фионы Ферро (WTA 80).