Свитолина впервые в сезоне вышла в финал турнира WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA в Чикаго с призовым фондом 235 тысяч долларов.
Украинская теннисистка в полуфинальном матче обыграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон.
Свитолина уверенно взяла первый сет, затем могла закрывать матч во втором, но уступила на тайбрэйке. В третьей партии украинка все-таки дожала соперницу. Итоговый счет — 6:1, 6:7, 6:3.
«Это всегда невероятные чувства, когда побеждаешь в такой борьбе. Думаю, что мой бойцовский дух помог мне пройти дальше», — прокомментировала победу Свитолина.
Свитолина впервые в этом сезоне вышла в финал и может завоевать свой 16-й титул на турнирах WTA.
В финале Свитолина сыграет с 68-й ракеткой мира Ализе Корне, которая победила россиянку Варвару Грачеву.
Еще одна украинка Марта Костюк на турнире в Чикаго остановилась в четвертьфинале. В матче 1/4 финала она проиграла Грачевой — 7:6, 3:6, 4:6.
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