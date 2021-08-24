Украина получит большой Герб. Парламент поддержал законопроект

Верховная рада поддержала законопроект о большом Государственном Гербе. Документ приняли в первом чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Предложенный президентом законопроект поддержали 257 народных депутатов, против высказались 11 парламентариев, еще четверо воздержались, а 13 — не голосовали.
Отметим, главным элементом большого Герба будет трезубец (знак Княжеского государства Владимира Великого) золотого цвета на синем пятистороннем щите. В нынешнем варианте над щитом изображена корона Ярослава Мудрого.
Щит с тризубцем держат: с левой стороны — лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой — воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом — лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов.
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