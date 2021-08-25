Войти
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
позиция
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот
официально
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

международные отношения
RSS

Россия сорвала работу гуманитарной подгруппы ТКГ, - заявление

235
Россия сорвала работу гуманитарной подгруппы ТКГ, - заявление

Российская Федерация в очередной раз сорвала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. Менее чем за сутки на переговоры снова заявили осужденную за терроризм представительницу так называемой «ДНР» Майю Пирогову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации.

Читайте также: Суд в Германии ограничил доступ «Газпрома» к газопроводу «Северный поток-2»

Сообщается, что украинский делегация рассматривает участие Пироговой как сознательную попытку сорвать консультации с учетом опыта блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом.

«Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм», — говорится в заявлении.

Украинская сторона считает, что таким образом Россия пытается переложить ответственность за последовательный срыв обмена пленными и разблокирования КПВВ.

«Украинская делегация отмечает — эти попытки напрасны. Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям», — говорится в заявлении.

РФ, Донбасс, ТКГ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 25 августа 2021
Вторник, 24 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Годный
Сергей Годный
политолог

Венедиктова сама показала, что не верит в правдивость обвинений против Медведчука

Генеральный прокурор перечисляет обвинения в адрес Виктора Медведчука и Тараса Козака, а сама постоянно сигнализирует нам на языке жестов «Не верю», «Не верю».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Не так страшен «Северный поток-2», как его малюют?

«Северный поток-2» - не первый и даже не третий газопровод в обход Украины. Почему же вокруг СВ-2 такой ажиотаж? Поэтому наша элита боится, что после запуска «Северного потока-2» украинская ГТС станет просто не нужна.
Сергей Слободчук
Сергей Слободчук
политтехнолог, эксперт-международник

Чиновник, курировавший постройку флагштока в Херсоне, пожертвовал «лексусом», чтобы показать, как работает «закон Даннинга-Крюгера»

Человек пожертвовал «лексусом» (который, судя по финансовой отчетности, и есть флагшток :-)), чтобы показать, как работает закон Даннинга-Крюгера. Давайте скажем ему спасибо. И спасибо, что никто не пострадал во время эксперимента
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016