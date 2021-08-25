В США изучают возможность предоставления Украине гарантий по госдолгу, - глава Минфина

В США рассматривают возможность возобновить практику предоставления Украине гарантий по облигациям государственного долга, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«Была встреча в казначействе США (United States Department of the Treasury — ИФ). Мы обсуждали вопросы получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина», комментируя свой визит в Вашингтон в июле этого года.
«Правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате. Украина является приоритетом, если такое решение примут. Предыдущая администрация Трампа такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию», — добавил Марченко.
Как подчеркнул министр, ключевым условием такого решения будет продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
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