СБУ объявила подозрение одному из руководителей «Партии регионов» в Херсонской области

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей «Партии регионов», который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, мужчина бежал во временно оккупированный Крым и всячески способствует оккупационному режиму.

«Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследования со стороны оккупационных властей», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подозреваемый создал общественную организацию с целью «объединения крымскотатарского народа».

СБУ установило, что настоящей целью этой организации является:

целенаправленная агитация населения, в частности этнических татар, по признанию легитимности факта оккупации Россией территории АР Крым;

агитация о признании оккупационных органов власти РФ;

побуждение населения АР Крым для участия в работе оккупационных органов власти РФ;

агитация за участие в выборах в представительные органы оккупационной власти на территории АР Крым и в выборах президента РФ.



Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о главе Региональной общественной организации «Къырым бирлиги» Сейтумере Ниметуллаеве.