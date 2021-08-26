СБУ объявила подозрение одному из руководителей «Партии регионов» в Херсонской области

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей «Партии регионов», который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области. Его подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным СБУ, мужчина бежал во временно оккупированный Крым и всячески способствует оккупационному режиму.
«Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследования со стороны оккупационных властей», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что подозреваемый создал общественную организацию с целью «объединения крымскотатарского народа».
СБУ установило, что настоящей целью этой организации является:
целенаправленная агитация населения, в частности этнических татар, по признанию легитимности факта оккупации Россией территории АР Крым;
агитация о признании оккупационных органов власти РФ;
побуждение населения АР Крым для участия в работе оккупационных органов власти РФ;
агитация за участие в выборах в представительные органы оккупационной власти на территории АР Крым и в выборах президента РФ.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
По информации источников РБК-Украина, речь идет о главе Региональной общественной организации «Къырым бирлиги» Сейтумере Ниметуллаеве.
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