НАБУ будет настаивать на объявлении подозрения Охендовскому

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) будет настаивать на объявлении окончательного подозрения главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который проходит по так называемому делу о «черной бухгалтерии» Партии регионов.
Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил директор НАБУ Артем Сытник.
В частности, Сытник напомнил, что дело в отношении Охендовского было выделено отдельно из общего массива фигурантов «черной бухгалтерии». Однако Специализированная антикоррупционная прокуратура остановила расследование в связи с направлением международных правовых поручений других стран.
«Хотя на тот момент почерковедческая экспертиза уже подтвердила подлинность подписи Охендовского, и мы видели, что в тот же день, когда сделана запись о выплате ему средств в так называемой „амбарной книге“, на его карточку приходили деньги. Детективы были готовы заканчивать это дело...Недавно суд отменил решение о приостановке расследования, оно восстановлено, поэтому мы будем настаивать на том, чтобы подозрение было окончательно объявлено, и чтобы это дело пошло в суд», — отметил Сытник.
Напомним, 25 апреля САП возобновила досудебное расследование по Охендовскому.
Отметим, его подозревают в том, что он на должности члена ЦИК в 2010-2012 году получил взятки от Партии регионов на общую сумму более 160 тыс. долларов.
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