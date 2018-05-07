НАБУ будет настаивать на объявлении подозрения Охендовскому

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) будет настаивать на объявлении окончательного подозрения главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который проходит по так называемому делу о «черной бухгалтерии» Партии регионов.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил директор НАБУ Артем Сытник.

В частности, Сытник напомнил, что дело в отношении Охендовского было выделено отдельно из общего массива фигурантов «черной бухгалтерии». Однако Специализированная антикоррупционная прокуратура остановила расследование в связи с направлением международных правовых поручений других стран.

«Хотя на тот момент почерковедческая экспертиза уже подтвердила подлинность подписи Охендовского, и мы видели, что в тот же день, когда сделана запись о выплате ему средств в так называемой „амбарной книге“, на его карточку приходили деньги. Детективы были готовы заканчивать это дело...Недавно суд отменил решение о приостановке расследования, оно восстановлено, поэтому мы будем настаивать на том, чтобы подозрение было окончательно объявлено, и чтобы это дело пошло в суд», — отметил Сытник.

Напомним, 25 апреля САП возобновила досудебное расследование по Охендовскому.

Отметим, его подозревают в том, что он на должности члена ЦИК в 2010-2012 году получил взятки от Партии регионов на общую сумму более 160 тыс. долларов.