Кабмин поддержал концепцию развития сети общежитий на 2022-2026 гг.

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию государственной целевой социальной программы восстановления и развития сети общежитий на 2022-2026 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«В Украине существует комплексная проблема обеспечения студентов качественными условиями проживания в общежитиях. Многие слышали о практике поселения в небольшие комнаты по 5 и более человек, а некоторые вообще не могут получить место в общежитии. Ситуация однозначно требует решения», — написал глава правительства в своем Телеграм-канале.
«В трехмесячный срок Министерство образования совместно с органами местного самоуправления должны представить проект программы для дальнейшего утверждения и осуществления», — добавил Шмыгаль.
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