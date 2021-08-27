Фонд госимущества отменил приватизационный аукцион по ОГХК

Фонд госимущества принял решение об отмене приватизационного аукциона АО «Объединенная горно-химическая компания», поскольку после проверки полученных заявок к торгам может быть допущено только одного участника. Новая дата аукциона будет объявлена в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий фонда ЭП.

Отмечается, что в ближайшее время ФГИУ инициирует сбор аукционной комиссии для утверждения новой даты аукциона.

В Фонд госимущества поступило 3 заявки для участия в аукционе по приватизации АО «ОГХК» — двое из потенциальных участников подали неполный пакет документов.

«Процедура проведения аукционов большой приватизации не предусматривает возможности доработки заявку, соответственно этим претендентам было отказано в участии в аукционе. В рамках действующего законодательства, аукцион с одним участником произойти не может. Фонд принял решение об отмене аукционе 31 августа и будет повторное объявление даты проведения», — пояснили в Фонде госимущества.

В ведомстве добавляют, что, как и было запланировано, приватизационный аукцион состоится в 2021 году.

«Наша цель — обеспечить максимальную конкуренцию на приватизационном аукционе ОГХК. Только так государство сможет получить максимум поступлений от продажи компании. Перенос аукциона позволит потенциальным участникам доработать документы и повторно направить заявки. Мы также ожидаем заявок от других крупных игроков рынка, которые до этого момента изучали данные об „ОГХК“, но, по информации советника, им не хватило 2 месяцев, отведенных законодательством на подготовку, чтобы завершить все процедуры аудита и принять инвестиционное решение. Новая дата аукциона будет объявлена в ближайшее время», — заявил заместитель председателя Фонда госимущества Тарас Елейко.