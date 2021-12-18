Аукцион по приватизации ОГХК сорвался в третий раз

Аукцион по продаже ЧАО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), назначенный на 20 декабря, не состоится, так как него были поданы лишь две заявки, и одна из них была отклонена из-за несоответствия законодательству, сообщил Фонд государственного имущества Украины на своем сайте.

«Таким образом ... торги не могут быть проведены при наличии только одного участника. Дата проведения аукциона ОГХК будет определена отдельно», — указал Фонд.

Этому предшествовало заявление советника по приватизации ОГХК — ООО «BDO корпоративные финансы», что международные компании не готовы к участию в аукционе из-за отсутствия гарантий защиты крупных инвестиций со стороны Кабинета министров. ФГИ и советник обращались к правительству с просьбой предоставить такие гарантии, однако безрезультатно.

Это была уже третья попытка продать ОГХК с августа этого года. Дата предыдущего приватизационного была назначена на 29 октября 2021 года с той же стартовой ценой 3,7 млрд грн, шаг аукциона — 50 млн грн.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта — ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.